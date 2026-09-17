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Мировое обозрение

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Новый вид кошек нашли в Боливии впервые за век: его предки разделились 1,4 млн лет назад

Новый вид кошек нашли в Боливии впервые за век: его предки разделились 1,4 млн лет назад

Международная группа исследователей официально описала новый вид дикого кота — Leopardus tilcayo. Это первое подобное открытие в семействе кошачьих за последние сто лет: предыдущим стал Leopardus fasciatus, пампасская кошка из Уругвая, получившая научное описание в 1923 году.

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