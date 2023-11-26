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Мадзарри о 2:1 с «Аталантой»: «В первом тайме «Наполи» играл почти идеально. Мы одержали нелегкую победу»

Мадзарри о 2:1 с «Аталантой»: «В первом тайме «Наполи» играл почти идеально. Мы одержали нелегкую победу»

«Мы одержали нелегкую победу, легко здесь никому не будет. В первом тайме мы играли почти идеально, и я не ожидал, что нам придется помучиться.

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