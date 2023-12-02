США выделят $3 млрд на климатическую помощь бедным странам

США выделят 3 миллиарда долларов в фонд Организации Объединенных Наций, призванный помочь развивающимся странам сократить выбросы парниковых газов и адаптироваться к изменению климата — усилия, которые могут помочь восстановить доверие к обещаниям богатых стран о помощи на фоне важнейших переговоров по климату в Дубае.