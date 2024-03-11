Минтранс запросил еще 295 млрд рублей из ФНБ на иностранные самолеты

Минтранс предложил правительству РФ выделить дополнительно 295 млрд рублей из Фонда национального благосостояния на переоформление иностранных самолетов в российскую собственность, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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