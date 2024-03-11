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Минтранс запросил еще 295 млрд рублей из ФНБ на иностранные самолеты

Минтранс запросил еще 295 млрд рублей из ФНБ на иностранные самолеты

Минтранс предложил правительству РФ выделить дополнительно 295 млрд рублей из Фонда национального благосостояния на переоформление иностранных самолетов в российскую собственность, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

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