Путин: Ежегодно не менее 10 млрд руб. на развитие ЗАТО и увеличение военных

Президент России Владимир Путин поручил выделять минимум 10 миллиардов рублей в год на поддержку закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) из-за планов по увеличению числа военных в этих регионах в ближайшие годы.
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