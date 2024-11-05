Рестайлинговый Kia Sportage 2025 представлен официально

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Свежие комментарии

  • Вениамин
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Kia провела долгожданное обновление своего кроссовера-бестселлера Sportage. Автомобиль, перешедший в пятое поколение в 2021 году, прошел через процедуру планового рестайлинга в ноябре 2024 года и готовится к официальному старту продаж.

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