Семейную ипотеку поддержит государство: До конца года будет выделен 1 трлн рублей

В 2025 году российский бюджет выделит свыше 1 трлн рублей на семейную ипотеку. Вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул, что государство обеспечивает необ ограниченное финансирование, несмотря на значительную нагрузку на экономику.