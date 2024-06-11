Мошенники продолжают обманывать пенсионеров в Дагестане

Власти призвали старшее поколение быть бдительными перед лицом мошенничества. По данным Отделения Социального фонда Республики Дагестан (ОСФР РД), мошенники постоянно находят способы обмануть граждан, особенно пожилых людей.
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