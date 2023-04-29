Илья Резник написал открытое письмо Путину про законопроект об убийстве бездомных собак

На рассмотрении Госдумы находится проект поправок в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными».
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