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Илья Резник написал открытое письмо Путину про законопроект об убийстве бездомных собак

Илья Резник написал открытое письмо Путину про законопроект об убийстве бездомных собак

На рассмотрении Госдумы находится проект поправок в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными».

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