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Царьград

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Компанию в Новосибирске оштрафовали на 50 млн за взятку чиновнику

Компанию в Новосибирске оштрафовали на 50 млн за взятку чиновнику

Суд оштрафовал новосибирскую компанию за перевод более 170 млн рублей дочери бывшего чиновника ТУАД в обмен на помощь с контрактами.

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