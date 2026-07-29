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Китай ускоряет контроль над орбитой: стартап привлёк $14,8 млн на создание группировки спутников слежения

Китай ускоряет контроль над орбитой: стартап привлёк $14,8 млн на создание группировки спутников слежения

Новая система Guanlan должна непрерывно отслеживать объекты на орбите, предупреждать столкновения спутников и поддерживать управление космическим движениемПекинский стартап Xingchen Daohe (Stars Harmony) привлёк почти 100 млн юаней ($14,8 млн) на создание спутниковой группировки Guanlan для непрерывного наблюдения за объектами на околоземной орбите.

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