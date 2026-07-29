Китай ускоряет контроль над орбитой: стартап привлёк $14,8 млн на создание группировки спутников слежения

Новая система Guanlan должна непрерывно отслеживать объекты на орбите, предупреждать столкновения спутников и поддерживать управление космическим движениемПекинский стартап Xingchen Daohe (Stars Harmony) привлёк почти 100 млн юаней ($14,8 млн) на создание спутниковой группировки Guanlan для непрерывного наблюдения за объектами на околоземной орбите.