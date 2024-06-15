ВСУ могут атаковать военные цели по всей России, заявил депутат бундестага

Запад должен разрешить ВСУ наносить удары переданным оружием по всей территории России, заявил депутат бундестага и эксперт фракции Свободной демократической партии Германии (СвДП) по вопросам обороны Маркус Фабер, 15 июня сообщает немецкий телеканал N-TV.
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