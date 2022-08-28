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Режиссер «Мосфильма» Кара назвал участие России в премиях «Оскар» пережитком взросления

Режиссер «Мосфильма» Кара назвал участие России в премиях «Оскар» пережитком взросления

Россия долгое время пыталась угодить западным критикам, чтобы получить заветную статуэтку «Оскар», однако эту практику следует оставить в прошлом, заявил в беседе с «Народными Новостями» режиссер-постановщик киноконцерна «Мосфильм» Юрий Кара.

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