Режиссер «Мосфильма» Кара назвал участие России в премиях «Оскар» пережитком взросления

Россия долгое время пыталась угодить западным критикам, чтобы получить заветную статуэтку «Оскар», однако эту практику следует оставить в прошлом, заявил в беседе с «Народными Новостями» режиссер-постановщик киноконцерна «Мосфильм» Юрий Кара.