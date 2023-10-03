Левкин: началось заселение новостройки по реновации в районе Люблино в Москве

Около 500 москвичей переедут в новостройку по реновации в районе Люблино. Рядом с новым домом есть школы, магазины и остановка общественного транспорта, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии