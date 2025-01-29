В Черном море испытают подводный аппарат для поиска мазута

В Черном море начнется тестирование инновационного подводного аппарата, который призван обнаруживать мазут на дне и в водной толще, что значительно упростит процесс мониторинга загрязнений без необходимости привлечения водолазов, 30 января сообщили в администрации Краснодарского края.