В Черном море испытают подводный аппарат для поиска мазута

В Черном море начнется тестирование инновационного подводного аппарата, который призван обнаруживать мазут на дне и в водной толще, что значительно упростит процесс мониторинга загрязнений без необходимости привлечения водолазов, 30 января сообщили в администрации Краснодарского края.
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