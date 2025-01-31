Конкуренция за рабочие места в Новосибирске оказалась одной из самых низких

На вакансию в регионе приходится менее четырёх резюме.Новосибирская область оказалась в числе регионов с низкой конкуренцией за рабочие места, а также укрепилась в рейтинге субъектов по перспективности трудоустройства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии