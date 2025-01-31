Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 841 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • zhanna simonova
    Ничего этого не будет.Черное море 5300 лет будет принадлежать Рассии.И никаких миротворцев нигде не будет Креститесь.Крупнейшее пораже...
  • Амара Карпова
    Почему это грязное животное гончаренко🤮💩до сих пор жив?🤬"Убить Путина – м...
  • Амара Карпова
    Господи Спаси и Сохрани Россию🙏🙏🙏Крупнейшее пораже...

Конкуренция за рабочие места в Новосибирске оказалась одной из самых низких

Конкуренция за рабочие места в Новосибирске оказалась одной из самых низких

На вакансию в регионе приходится менее четырёх резюме.Новосибирская область оказалась в числе регионов с низкой конкуренцией за рабочие места, а также укрепилась в рейтинге субъектов по перспективности трудоустройства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх