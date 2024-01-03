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Военное обозрение

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Об одном простом и надёжном способе уничтожить будущее нашей военной науки, а чуть позже и всего нашего ВПК

В нашей стране во многом эффективность программ вооружения и проводимой научно-технической политики в области вооружений — это заслуга ряда ЦНИИ Министерства обороны РФ.

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