Эта заправка работает там, где нужен свежий вкус без тяжести: кефир и сметана дают плотную основу, огуречный рассол и лимонный сок — яркую кислоту, а яблоко и мёд смягчают её.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым