Бывший муж Бородиной Курбан Омаров спровоцировал слухи о свадьбе

Бизнесмен Курбан Омаров спровоцировал слухи о свадьбе с возлюбленной Валерией. В личном блоге экс-супруг телеведущей Ксении Бородиной опубликовал пост, в котором поинтересовался у подписчиков о медовом месяце.
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