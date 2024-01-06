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Бывший муж Бородиной Курбан Омаров спровоцировал слухи о свадьбе

Бывший муж Бородиной Курбан Омаров спровоцировал слухи о свадьбе

Бизнесмен Курбан Омаров спровоцировал слухи о свадьбе с возлюбленной Валерией. В личном блоге экс-супруг телеведущей Ксении Бородиной опубликовал пост, в котором поинтересовался у подписчиков о медовом месяце.

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