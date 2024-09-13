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МИД: ВСУ в Курской области сгоняли людей в подобие концлагерей

МИД: ВСУ в Курской области сгоняли людей в подобие концлагерей

Для курян, которые остались на территории области, боевики ВСУ устроили концлагеря.Украинские боевики, вторгшиеся на территорию Курской области, устроили "концентрационные лагеря" для мирных граждан.

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