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Путин и Байден обсудят НАТО и Украину до конца этого года

Путин и Байден обсудят НАТО и Украину до конца этого года

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что точных дат и сроков встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена еще не назначено, но они могут обсудить НАТО и Украину до конца текущего года.

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