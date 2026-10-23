Евгению Петросяну 81 год. Его младшим детям, Вагану и Матильде, ещё расти и расти — и именно это во многом задаёт сегодняшний ритм жизни артиста.
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