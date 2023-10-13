В Тамбове школьникам вручили туристические паспорта

В Тамбове в гимназии № 12 состоялось вручение туристических паспортов школьников. Обладатели этого документа будут отмечать свои активные путешествия - какие субъекты они посещают, в какие места отправляются, в каких конкурсах принимают участие.
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