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Новости Тамбова

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В Тамбове школьникам вручили туристические паспорта

В Тамбове школьникам вручили туристические паспорта

В Тамбове в гимназии № 12 состоялось вручение туристических паспортов школьников. Обладатели этого документа будут отмечать свои активные путешествия - какие субъекты они посещают, в какие места отправляются, в каких конкурсах принимают участие.

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