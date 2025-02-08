Астраханский парламент единогласно поддержал закон об увеличении единовременной выплаты для заключивших контракты с армией

На вчерашнем заседании Думы астраханской области был принят законопроект об увеличении до 1.600.000 рублей размера единовременной денежной выплаты лицам, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ сроком на один год и более, а также зачисленным в воинскую часть, определенную региональным правительством.
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