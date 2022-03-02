Международная федерация санного спорта отстранила российских спортсменов от соревнований

Международная федерация санного спорта (FIL) отстранила всех российских спортсменов, тренеров и официальных лиц от участия в соревнованиях под эгидой организации.

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