Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eugene69072
    Наконец-то стали разговаривать с ними на понятном им языке. Давно надо было так поступать. Нормального языка они не п...РФ и НАТО закрыва...
  • Виктор Полуэктов
    Что-то почти предвоенное. Хотя воевать с нами увиливают, не хотят и опасаются. Стараются просто при всём мире просто ...РФ и НАТО закрыва...
  • Татьяна Бушмелева
    В случае раздела России "элита" (простигосподи) Новосиба хочет лечь под Германию..."Странная" выстав...

Как скучно было жить без Псаки: новые перлы любительницы крупных бус

Как скучно было жить без Псаки: новые перлы любительницы крупных бус

Тут давеча пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки вновь ляпнула фигню, не подумав. Барышня рассказывала о низком уровне дошкольного образования в стране, сравнив этот показатель с европейскими странами и ненароком оскорбила Латвию.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх