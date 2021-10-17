Как скучно было жить без Псаки: новые перлы любительницы крупных бус

Тут давеча пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки вновь ляпнула фигню, не подумав. Барышня рассказывала о низком уровне дошкольного образования в стране, сравнив этот показатель с европейскими странами и ненароком оскорбила Латвию.