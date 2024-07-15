Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Просчиталась, но где? Крикливая беженка захотела на борт посланного "русского корабля"

Просчиталась, но где? Крикливая беженка захотела на борт посланного "русского корабля"

"Лучший генофонд нации", осталась недовольна тем, что пограничники в Шереметьево нашли на неё компромат и не пустили в Россию.

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Комментарии
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Наталья Голубева
не получилось тётке усидеть на двух стульях)))
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6 час.
Владимир Байков
КАСТРЮЛЕГОЛОВЫМ УКРОБАБУИНАМ ВЕРИТЬ НЕЛЬЗЯ.
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5 час.
Роза ИксановаГабун
проверять всю подноготную: чем занималась, что писала, а то задолбали эти дармоеды за наши налоги. А то вишь ей сертификата не дали , пенсию не назначили, пособия на ребенка не начислили. А ты кто такая- беженка, вот и беги к себе в изюм. Сколько вас было с началом СВО и нормальных и просто тварей и вредителей. ВСЁ ХВАТИТ! На готовое мы и сами не прочь. Только мы живем за свои налоги и заработанную пенсию, а таким как эта мразина путь к зеленскому- он всем всё выделит и начислит и выдаст....... пособие на тот свет.
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5 час.

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