Просчиталась, но где? Крикливая беженка захотела на борт посланного "русского корабля"

Роза ИксановаГабун

проверять всю подноготную: чем занималась, что писала, а то задолбали эти дармоеды за наши налоги. А то вишь ей сертификата не дали , пенсию не назначили, пособия на ребенка не начислили. А ты кто такая- беженка, вот и беги к себе в изюм. Сколько вас было с началом СВО и нормальных и просто тварей и вредителей. ВСЁ ХВАТИТ! На готовое мы и сами не прочь. Только мы живем за свои налоги и заработанную пенсию, а таким как эта мразина путь к зеленскому- он всем всё выделит и начислит и выдаст....... пособие на тот свет.