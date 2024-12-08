В большинстве компаний Архангельска украшают рабочие места к Новому году

Традиция украшения офиса к Новому году больше всего по душе молодым женщинам, свидетельствуют результаты опросаОпрос, проведённый Superjob, показал, что в 69 процентах компаний существует традиция украшать рабочие места к Новому году.
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