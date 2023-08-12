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Цинциннати (WTA). Кудерметова и Павлюченкова попали в четверть со Швентек, Касаткина – с Соболенко, Блинкова сыграет с Квитовой

Ига Швентек посеяна под первым номером. Она сыграет с Анастасией Павлюченковой или Даниэль Коллинс (WC).

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