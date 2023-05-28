Военное обозрение

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Американское издание назвало следующий город, который будет взят российскими силами после Бахмута

Американское издание назвало следующий город, который будет взят российскими силами после Бахмута

После взятия под контроль Бахмута, российские силы начнут наступление в направлении Часова Яра. По мнению западных аналитиков, именно этот город может стать следующей целью российского командования.

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