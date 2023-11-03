Reuters: БПЛА США совершают полеты над Газой и ищут захваченных ХАМАС заложников

Разведывательные беспилотники Соединенных Штатов Америки осуществляют полеты над территорией сектора Газа в поисках заложников, которые были захвачены боевиками радикального палестинского движения ХАМАС в рамках их нападения на Израиль 7 октября.
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