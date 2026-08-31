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Царьград

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Галкин удивил поклонников снимками в микроплавках из Бразилии

Галкин удивил поклонников снимками в микроплавках из Бразилии

Максима Галкина* заподозрили в измене из-за фото из Бразилии, где он отдыхал в микроплавках, пока Алла Пугачёва, оставшаяся в Латвии, восстанавливалась после перелома.

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