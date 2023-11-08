Наступи, а то поссоримся: «Атака титанов» закончилась. Что это было?

«Атака титанов» официально всё. Вслед за мангой Хадзимэ Исаямы, выходившей с 2009-го по 2021-й, завершилось и аниме, над которым работали сначала студия Wit («Семья шпиона», «Робот Хал»), а с финального сезона — MAPPA («Магическая битва», «Адский рай», «Дороро»).