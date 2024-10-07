Зеленский cообщил, что направил в США делегацию для обсуждения «плана победы»

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что он направил в Соединенные Штаты Америки делегацию для обсуждения «плана победы», который ранее он возил в Нью-Йорк и показывал американскому президенту Джо Байдену.
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