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Зеленский cообщил, что направил в США делегацию для обсуждения «плана победы»

Зеленский cообщил, что направил в США делегацию для обсуждения «плана победы»

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что он направил в Соединенные Штаты Америки делегацию для обсуждения «плана победы», который ранее он возил в Нью-Йорк и показывал американскому президенту Джо Байдену.

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