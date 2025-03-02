В Китае испытали новый гражданский беспилотник

Успешно совершил свой первый полет прототип китайского гражданского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) TP500, сообщает Корпорация авиационной промышленности Китая (AVIC), передает 1 марта агентство Синьхуа.
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