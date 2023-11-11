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Квартира, дом, дача

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Почему японцы садятся на унитаз лицом к сливному бачку

Почему японцы садятся на унитаз лицом к сливному бачку

Япония – весьма противоречивая страна. Многие ее культурные феномены так далеки от западных и российских, что туристы просто теряются при столкновении с японской реальностью.

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Комментарии
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РОМАН Молчанов
Слава богу-не танцует.
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20 час.
Лида Орлова
Что за дуризм , не чем заняться , придумывают всякую муть , сами придумывают , пусть хоть лёжа , хоть стоя , хоть верх ногами , это их трудности , могут и поспать на таких унитазах , это же японцы ....
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18 час.
ТД
Татьяна Духновская
Подтверждаю: самые продвинутые унитазы именно в Японии, я от них просто балдела.
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10 час.

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