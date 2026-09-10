Тайный роман с Учителем, расставание с Тройником и новая любовь: путь Юлии Пересильд

Полёт на Международную космическую станцию и съёмки в картине «Вызов» должны были зафиксировать за Юлией Пересильд статус безусловной звезды первой величины.
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