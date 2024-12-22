Пенсионеры-поджигатели: пожилые петербуржцы продолжают взрывать банкоматы и авто

Только за сутки поймали четверых — все действовали по указанию неизвестных преступников. За последние сутки в Петербурге поймали сразу четверых пожилых петербуржцев, которых подозревают в поджоге банкоматов и полицейских авто.
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