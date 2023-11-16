Синоптик объяснил аномальное тепло для ноября в Красноярске

В Красноярский край пришли «редчайшие аномальные температуры» под знаком плюс. По информации научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в ближайшие дни в нашем регионе климатическая норма будет превышена на 16–20 градусов.
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