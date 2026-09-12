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Пункт-А

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Астраханская область вошла в географию ночного перехвата 230 беспилотников

Астраханская область вошла в географию ночного перехвата 230 беспилотников

За двенадцать часов, с восьми вечера до восьми утра, дежурные расчеты ПВО ликвидировали 230 украинских дронов самолетного типа.

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