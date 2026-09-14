ЛДПР: направили в кабмин законопроект о защите дома от злоумышленников

Группа депутатов ЛДПР предложила не считать превышением необходимой обороны действия при защите дома от незаконно проникшего человека.
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