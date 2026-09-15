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«ПермНефтеГаз» утроит выпуск насосов для крупнейших нефтяных компаний России

«ПермНефтеГаз» утроит выпуск насосов для крупнейших нефтяных компаний России

Научно-производственное объединение «ПермНефтеГаз» открыло в Перми новый цех по выпуску электронасосных агрегатов для нефтедобывающей отрасли.

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