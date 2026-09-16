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Аргументы недели

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«Артек» открыли для местных

«Артек» открыли для местных

Центр возобновляет приём детей, но теперь отдохнуть там смогут только школьники, зарегистрированные в Крыму и Севастополе.

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