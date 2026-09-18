«Торпедо» второй раз в сезоне проиграло ЦСКА

9 сентября в Москве наша команда Континентальной хоккейной лиги уступила московской – 0:3. 18-го в Нижнем Новгороде получился результат 2:3 (0:1, 1:1, 1:1).
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