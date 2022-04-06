Владимир Газзаев покинул казахстанский «Туран». Клуб набрал 1 очко и занимает 13-е место в чемпионате

После четырех туров OLIMPBET-Чемпионата Казахстана по футболу главный тренер ФК «Туран» Владимир Газзаев покинул клуб.

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