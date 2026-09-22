Трамп спрогнозировал падение коммунистического режима на Кубе

Выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, американский лидер Дональд Трамп подверг жесткой критике политический режим Кубы, заявив, что островное государство находится на грани краха.
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