Воспользовавшись плохой погодой, российские десантно-штурмовые группы прорвались к автодороге Т0504 Покровск-Мирноград-Константиновка Поступают сообщения об успешных действиях ВС РФ в районе Мирнограда.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Воспользовавшись плохой погодой, российские десантно-штурмовые группы прорвались к автодороге Т0504 Покровск-Мирноград-Константиновка Поступают сообщения об успешных действиях ВС РФ в районе Мирнограда.
Свежие комментарии