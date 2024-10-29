"Врага гоним": бойцы РФ активно выбивают ВСУ из Дзержинска в ДНР

ИЗВЕСТИЯ Наши бойцы активно выбивают ВСУ из Дзержинска в Донецкой Народной Республике. Город играет важную роль в системе обороны противника, боевики фактически превратили его в плацдарм для регулярных атак, в том числе по мирному населению.
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