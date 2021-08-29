Токаев посмертно наградил погибших при ЧП в Жамбылской области военных и спасателей. За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, наградить: орденом «Айбын» І степени Капезова Армана Куанышевича (посмертно) – военного прокурора Южного региона Главной военной прокуратуры Микропуло Александра Николаевича (посмертно) – оперативного дежурного (заместителя руководителя тушения пожара) дежурной службы пожаротушения службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям; орденом «Айбын» ІІІ степени Далибаева Уразбека Дайраевича (посмертно) – стрелка команды ведомственной охраны воинской части №28349 Министерства обороны Жанбулатова Руслана Журсинбаевича (посмертно) – специалиста (пожарного спасателя) военной команды противопожарной защиты и спасательных работ войсковой части № 28349 Министерства обороны Мешінбай Марат Сайлауұлы (посмертно) – специалиста (механика-водителя) военной команды противопожарной защиты и спасательных работ войсковой части № 28349 Министерства обороны Надирбекова Еркина Ерикбаевича (посмертно) – начальника подразделения (начальника команды) военной команды противопожарной защиты и спасательных работ войсковой части № 28349 Министерства обороны Сандыбаев Елдос Қадырбайұлы (посмертно) – старшего пожарного-спасателя пожарной части №3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Тимирбулатова Арнура Сериковича (посмертно) – пожарного-спасателя пожарной части № 3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Торебекова Танирбергена Кудайбергеновича (посмертно) – старшего пожарного-спасателя специализированной пожарной части № 1 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Министерства по чрезвычайным ситуациям.