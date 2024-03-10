Популярные схемы мошенников и советы, которые помогут не стать их жертвой

Мошенники становятся всё более изощренными в попытках втереться в доверие и перехитрить вас. Они используют такие странные вещи, как конверты в машине и неожиданные предметы на капоте, в надежде провести кого угодно, независимо от возраста и опыта.
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